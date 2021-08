CBS: Foodsector boekt hogere kwartaalomzet

DEN HAAG – Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt de cijfers van de omzet van het tweede kwartaal van 2021 van de detailhandel uit. De totale omzet is met ruim 8 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode van een jaar eerder.

De omzet van de gehele foodsector nam beperkt toe met 0,6 procent, en de verkoopvolumes namen toe met 1,6 procent. In supermarkten steeg de omzet met 0,4 procent, en ook voedingsspeciaalzaken zagen de omzet met 2,4 procent toenemen. Hoewel de omzetgroei klein is, was deze hoger dan in de twee jaar voorafgaande aan de coronacrisis. CBS schrijft dit toe aan de recordgroei van bijna 8 procent in het tweede kwartaal van 2020.

Online

Internetverkopen in de detailhandel stegen in het tweede kwartaal met meer dan 17 procent ten opzichte van 2020. In de eerste drie maanden van 2021 werd hier nog een recordgroei behaald, met ruim 85 procent.

