Consumenten vinden Deen de klantvriendelijkste supermarkt

HOORN – Het grootste onafhankelijke onderzoek naar klantvriendelijkheid in Nederland van onderzoeksbureau MarketResponse, heeft uitgewezen dat Deen de meest klantvriendelijke supermarkt is. Klanten beoordelen de klantvriendelijkheid bij Deen gemiddeld met een 8,1.

Aanmelden voor de titel Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland is niet mogelijk; ieder groot, landelijk bedrijf in Nederland doet automatisch mee. In negen verschillende branches wordt de winnaar bepaald op basis van onafhankelijk continu online onderzoek onder Nederlandse consumenten dat wordt uitgevoerd door MarketResponse.

In de branche supermarkt is Deen de winnaar. In het overall klassement van klantvriendelijkste bedrijven van Nederland is Deen terug te vinden op een prachtige elfde plaats. Winnaar van het algemeen klassement is Coolblue. De oorkonde die bij deze prijs hoort is door MarketResponse uitgereikt aan Joost Deen, directeur marketing & formule Deen supermarkten en Anja Ippel, coördinator klantenservice Deen. Het is de eerste keer dat Deen deze prijs wint.

Gouden regels

De verkiezing wordt gemeten aan de hand van zeven gouden regels van Marketrespons: wees beschikbaar voor de klant, maak je belofte uit de reclame waar, val de klant niet onnodig lastig, doe niet moeilijk over formaliteiten, geef je fouten toe en los ze op, wees oprecht betrokken en heb oog voor mens en maatschappij.

"Dit is wel waar we het voor doen, de waardering van onze klanten”, stelt Joost Deen. “Deze prijs laat zien dat oprechte betrokkenheid en persoonlijke aandacht heel belangrijk zijn. Dát zijn de drijfveren van een goede supermarkt. Dit is een enorm mooie prijs en een erkenning voor alle Deen medewerkers die zich iedere dag inspannen om te zorgen dat onze klanten op een prettige manier hun boodschappen kunnen doen.”

Bron: Levensmiddelenkrant