Coop steekt bio-vleesassortiment in recyclebaar materiaal

VELP – Alle bakjes binnen het biologische vleesassortiment van Coop zijn vanaf nu gemaakt van het gerecyclede en recyclebare mono-PET. Coop vindt de in 2017 geïntroduceerde bakjes van PLA minder goed in het huidige afvalverwerkingssysteem passen dan verwacht. Ze zouden biologisch afbreekbaar zijn, maar in de praktijk valt dat tegen.

“Als coöperatie zijn we continu in gesprek met onze klantenpanels en leden; ook over dit soort maatschappelijke thema’s”, zegt Yvonne van Asselt MVO-manager bij Coop. “De composteerbare verpakkingen waren destijds een innovatie, binnen een relatief nieuwe duurzaamheidsstroom die we omarmden.”

“Het materiaal heeft een lagere milieu-impact. Onder meer het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het vermijden van fossiele grondstoffen levert een forse CO2-besparing op ten opzichte van reguliere plastic-verpakkingen. Daarnaast zou het biologisch afbreekbare materiaal verwerkbaar zijn. Dat pakte in de praktijk helaas anders uit dan gehoopt. Gezien dit gegeven maken we nu een andere keuze.”

Naar herbruikbaar

Coop anticipeert met deze vernieuwing op de ontwikkelingen in de branche. “In het kader van de circulaire economie verschoof de focus van de overheid de afgelopen jaren naar herbruikbaar materiaal”, zegt een woordvoerder. “De reguliere stroom van monoplastics werd bovendien steeds beter. Daarom besloot Coop ook met het biologische vleesassortiment over te stappen naar bakjes van mono-PET materiaal. Het reguliere vleesassortiment is al volledig verpakt in bakjes die gemaakt zijn van 100 procent gerecycled materiaal die óók weer volledig te recyclen zijn. Dit materiaal wordt nu ook toegepast op het biologisch vleesassortiment. De bakjes worden de komende tijd gefaseerd vervangen.”

Bron: Levensmiddelenkrant