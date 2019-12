Coop zet meer dan 1,5 miljard euro om

VELP – De 314 winkels van Coop hebben in het afgelopen jaar, samen met de omzet van de geacquireerde winkels voor ombouw, een gezamenlijke consumentenomzet behaald van 1,54 miljard euro. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van 2018.

In 2019 steeg het aantal Coop-winkels met 24 vestigingen naar 314 filialen. In de eerste helft van 2019 heeft Coop het resterende deel van de in 2018 geacquireerde EMTÉ-winkels omgebouwd. Coop focust op groei en modernisering van haar winkels. In 2019 is de introductie van een volledig nieuwe broodafdeling en een grote upgrade van de groente- en fruitafdeling gestart. De implementatie van een kookgemakmeubel in 135 winkels speeltdaarbij in op de veranderende (eet)gewoonten van de consument.

Online

Coop online groeide twee keer harder dan de markt voor thuisbezorging en is veruit de ‘grootste winkel’ van de organisatie. In 2019 bestelde 50 procent, tegenover 30 procent in 2018, van de klanten via de bestelapp. Vanwege de groei, serviceverbetering en duurzaamheid, wordt in samenwerking met deelneming Telesuper gebouwd aan een logistieke hub-structuur voor bezorging van online boodschappen.

Bron: Levensmiddelenkrant