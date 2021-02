Deen bereikt overeenstemming over verkoop

HOORN – Deen heeft overstemming bereikt met Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt over het voornemen tot verkoop van Deen Supermarkten. Om competitief te blijven had Deen fors moeten investeren in zijn omnichannel, waarop de directie heeft besloten om de formule te verkopen.

Na analyse van de snel veranderende en competitieve foodretailmarkt zag de directie van Deen twee mogelijkheden. Of investeren in de mechanisatie van de logistiek en e-commerce of overgaan tot verkoop. Gezien de omvang van de benodigde investeringen heeft de familie in overleg met de directie besloten om vanuit strategisch perspectief het bedrijf te verkopen.

Algemeen directeur van Deen, Leendert van Eck, noemt de overname een moeilijke, maar logische stap. “Om toekomstbestendig te zijn, zijn forse financiële inspanningen nodig, maar de familie heeft een andere keuze gemaakt. We zijn een langere periode van zorgvuldige oriëntatie gestart met het oog voor de continuïteit voor de medewerkers, het behoud van de waarde voor klanten, de zorgvuldigheid van een transitieproces en het borgen van de belangen van Superunie. Bij Albert Heijn, DekaMarkt en Vomar, alle drie partijen met stevige Noord-Hollandse wortels, is Deen in goede handen.”

Afstemming

Het voornemen is dat van de 80 winkels, er 39 filialen overgaan op de Albert Heijn-formule krijgen, 22 filialen worden Vomar Voordeelmarkt en 19 zullen verder gaan als DekaMarkt. Het is nog niet bekend wat dit gaat betekenen voor de medewerkers van Deen, dit wordt bekendgemaakt wanneer afstemming met vakbonden en ondernemingsraden heeft plaatsgevonden. De medewerkers zullen in ieder geval hun baan behouden, desnoods via herplaatsingsmogelijkheden.

De transacties zijn onder voorbehoud van enkele voorwaarden, zoals goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt, afstemming met de vakbonden en advies van de ondernemingsraden. De verwachting is dat de overname in de tweede helft van 2021 wordt afgerond.

Bron: Levensmiddelenkrant