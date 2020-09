Deen komt met scherpere coronamaatregelen

HOORN – Hoewel een mondkapje dragen in een supermarkt sinds vandaag een advies is voor consument en medewerker, verplicht Deen zijn medewerkers om een mondkapje te dragen. Om klanten te stimuleren ook een mondkapje te dragen zullen die gratis worden uitgedeeld bij alle ingangen.

Behalve dat Deen intensief op mondkapjes zal hameren, zal de supermarkt zijn deurbeleid strikt blijven handhaven. Dat betekent een beperkt aantal klanten in de winkels en maximaal een persoon per winkelwagen, zodat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. De winkelwagens blijven daarnaast schoongemaakt worden door het winkelpersoneel. Ten slotte zal er beveiliging aanwezig zijn bij de filialen in Amsterdam en wijst Deen zijn klanten op de vroege en late uren. Dan is het rustiger in de winkel en is afstand houden makkelijker voor de consumenten en medewerkers.

Bron: Levensmiddelenkrant