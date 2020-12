Deen wil juist open tijdens kerst

HOORN – Deen is het niet eens met het FNV en wil de kerstdagen juist open blijven om de drukte te spreiden. Algemeen directeur Leendert van Eck zegt dat medewerkers veelal juist blij zijn met de afleiding.

Van Eck: “Om de klanten zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun boodschappen in huis te halen is Deen anders dan andere jaren juist ook op 1ste en 2e kerstdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Dit is belangrijk om klanten de gelegenheid te bieden zoveel mogelijk gespreid hun boodschappen te doen en geen stress te hebben over eventueel vergeten boodschappen.” Deze openingstijden bieden medewerkers volgens hem ook de mogelijkheid om thuis gewoon te genieten van een kerstontbijt of –diner. Distributiecentra en logistiek blijven op 1ste kerstdag wel gesloten.

Het FNV wil dat supermarkten sluiten tijdens de kerstdagen om te voorkomen dat medewerkers overwerkt raken. Van Eck zegt geen problemen te hebben om winkels op de eerder genoemde tijdstippen te bemannen. “Het werken in de supermarkt betekent ook afleiding voor de veelal jonge medewerkers. Dit geldt speciaal voor deze periode nu de scholen gesloten zijn. In de meeste gevallen zijn de medewerkers van Deen blij met de afleiding en vinden ze het juist leuk om op 1ste en 2e kerstdag te werken.”

Bron: Levensmiddelenkrant