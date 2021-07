DekaMarkt voegt 1000 producten toe aan online assortiment

VELSEN-NOORD – DekaMarkt voorziet hun digital fulfilmentcenter in Velsen-Noord van een nieuwe indeling. Daardoor zijn sinds 1 juli 1000 extra producten te bestellen op hun website.

De formule plaatst het volgende bericht hierover op LinkedIn: “Ons Digital Fulfilment Center is voorzien van een nieuwe indeling. Dankzij de software van More Optimal heeft elk product nu precies de ruimte die het nodig heeft waardoor wij op dezelfde vierkante meter vloeroppervlakte 1.000 extra producten konden toevoegen aan het online assortiment. More Optimal en SCEX - Supply Chain Excellence bedankt voor de soepele samenwerking en het mooie resultaat!”

Software

De software kijkt naar de productafmetingen, ideale positionering en de benodigde voorraad en reserveert zo voor elk product de meest optimale ruimte in een stelling. More Optimal maakt softwareoplossingen binnen de supply chain. SCEX heeft DekaMarkt geadviseerd en begeleid bij de indeling van het warehouse en de implementatie van het Warehouse Management System (WMS). De supermarktketen meldt verder dat er in alle categorieën producten zijn toegevoegd, zowel voor vers als voor KW. “Onze klanten gaven aan dat zij niet altijd de gewenste producten online konden vinden. Samen met een nieuwe indeling in het warehouse en de implementatie van een WMS zijn we nu voorbereid op de toenemende vraag naar online boodschappen”, licht het bedrijf toe. Het digital fulfilmentcenter is geopend in februari 2019. Sinds die datum is de grootgrutter van een storepicking model overgestapt op centraal fulfilment.

Bron: Levensmiddelenkrant