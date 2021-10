Dirk van den Broek opent 127e en 128e winkel in februari

ALPHEN A/D RIJN – Dirk van den Broek opent twee nieuwe winkels in Utrecht en Zevenbergen in februari 2022. Hiermee wordt de ambitie om de komende jaren flink uit te breiden onderstreept.

De formule is hard op zoek naar nieuwe locaties om de uitrol voort te zetten. Omdat dit een moeilijke klus blijkt is er onlangs een meldpunt geïntroduceerd voor tips voor nieuwe locaties. Hier zijn op dit moment al meer dan 1.500 reacties op gekomen.

Nieuwe locaties

De winkel in Utrecht is overgenomen van een bestaande supermarkt in het winkelcentrum Overvecht. Het is de tweede Dirk van Utrecht en de winkel heeft een oppervlakte van 1.600 vierkante meter. Er wordt een breed assortiment aangeboden waar klanten hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. In Zevenbergen ligt de winkel in het centrum en deze heeft een oppervlakte van 1.300 vierkante meter. Met de opening van deze winkel staat het aantal Dirk-winkels in Noord-Brabant op negen. Marcel Huizing, algemeen directeur van Dirk van den Broek: “We zijn erg blij met de twee nieuwe aanwinsten in Utrecht en Zevenbergen. Ik ben ervan overtuigd dat het fantastische winkels worden waar buurtbewoners terecht kunnen voor al hun dagelijkse boodschappen. En dat voor de scherpste prijs. Daarnaast benadrukt de opening van de nieuwe winkels ook onze groeiambities. In 2022 zullen we op nog meer plekken mensen blij maken met een Dirk van den Broek in de buurt.”

Bron: Levensmiddelenkrant