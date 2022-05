Eerste Ekoplaza Foodmarqt opent in Amsterdam

AMSTERDAM – De Ekoplaza Foodmarqt aan de Haarlemmerstraat is het resultaat van de bundeling van de idealen, merken en formules van Ekoplaza en Marqt. Op 21 mei aanstaande zal de winkel geopend worden, waarbij een proeverij van eerlijke, lokale bioproducten wordt aangeboden.

Het hele assortiment van de Ekoplaza Foodmarqt is nu naast lokaal en duurzaam ook biologisch, op het water, zout en producten uit de zee na, waar het assortiment van Marqt dat voor 35 procent was. Marqt werd in 2019 overgenomen door Udea, het bedrijf dat achter Ekoplaza zit.

Klimaatvriendelijk winkelconcept

Ceo van Udea Erik Does: “Met Marqt redden we in 2019 een prachtig en sterk merk van de ondergang. Een merk vol duurzame idealen voor de noodzakelijke veranderingen van onze voedselketen. Daarom passen ze ook zo goed bij ons. De sterke kanten van Marqt zie je terug in het nieuwe klimaatvriendelijke winkelconcept: verse vis op ijs, biokip aan het spit, vers klaargemaakte salades en maaltijden. Naast een plek voor een kopje koffie, een bereidingstip en een lekker recept is Foodmarqt een winkel voor thuiskoks die graag verse producten willen voelen en proeven. Ook Amsterdammers met haast of geen zin om te koken, kunnen hier van 08:00 tot 20:00 uur terecht voor een gebalanceerde en heerlijke kant-en-klaarmaaltijd met lokaal geteelde ingrediënten.”

Beloningsprogramma

In de nieuwe supermarkt kunnen klanten zich ook aanmelden voor het beloningsprogramma van Ekoplaza. Ekovrienden biedt klanten ‘praktische handvatten om via hun boodschappen te investeren in een gezondere wereld voor de generaties na ons’, legt Does uit. Klanten kunnen de punten die zij verdienen met hun boodschappen eventueel doneren aan lokale bioboeren. Elk gedoneerd punt levert volgens Does 1m3 biodiversiteit op.

Bron: Levensmiddelenkrant