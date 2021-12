Eerste Jumbo City geopend in Antwerpen

Veghel – De eerste Jumbo City in België opende vanochtend haar deuren. De winkel in Antwerpen is de zestiende Jumbo-locatie bij onze zuiderburen.

De stadswinkel van zo’n 600 m² biedt werkgelegenheid voor circa 50 mensen. Klanten kunnen hier terecht voor een breed assortiment aan zowel dagelijkse boodschappen als producten voor onderweg.

Behoefte van de klant

Valentijn Van de Velde is samen met Martijn Vis filiaalmanager van Jumbo City Antwerpen. “We willen onze klanten verwennen met een uitgebreid aanbod aan dagelijkse boodschappen, afgestemd op de behoeften van de klant uit de binnenstad,” vertelt Vis. “Zo hebben we onder meer een groot biologisch assortiment. Ook vinden klanten in onze nieuwe winkel verse maaltijden en lekkere en gezonde producten voor thuis en onderweg. De verse maaltijden, to go-producten en de producten uit de bakkerij zijn afgestemd op de verschillende eetmomenten van de dag. Zo kunnen klanten er terecht voor onder meer lekkere ontbijt-, lunch- en snackproducten uit eigen bakkerij en een assortiment gesneden fruit, sappen, smoothies en La Place koffie.”

Centrale locatie

Volgens Peter Isaac, managing director van Jumbo België, is de nieuwe winkel in de Teniersplaats een perfecte locatie: “Het is een knooppunt voor reizigers. Zo bereiken we gemakkelijk de klanten in de stad.”

Bron: Levensmiddelenkrant