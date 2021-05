Ekoplaza lanceert campagne ‘Terug naar beter’

VEGHEL – Ekoplaza lanceert de tv-commercial ‘Terug naar beter’, waarin zij aankondigen terug te willen naar een wereld waarin natuur, welvaart en welzijn samengaan.

De komende weken neemt de biologische supermarktformule zijn klanten mee in dit verhaal. Erik Does, ceo van het moederbedrijf Udea, zegt op LinkedIn dat je soms een stap moet terugzetten om weer vooruit te gaan. “Dat geldt zeker voor de voedselproductie die te ver doorgeschoten en uit balans is. Wij vinden dat het anders kan en anders moet.”

Vooruitgang

Naast natuur, welvaart en welzijn dringt de organisatie ook aan op zorg voor kwaliteit, mens en dier. “Daar zal iedereen het over eens zijn en dat kunnen we samen bereiken. Wij noemen ‘terug naar beter’ daarom vooruitgang”, aldus Does. De tv-commercial is via deze link te bekijken.

Bron: Levensmiddelenkrant