Groei bezorgmarkt vlakt af

EDE – De explosieve groei in de markt van boodschappen- en maaltijdbezorging tijdens corona is niet doorgezet in 2022. Heropening van de horeca heeft ervoor gezorgd dat vooral de maaltijdbezorging een flinke daling in het aantal bestelling zag. Het bezorgen van boodschappen zag nog wel een aanzienlijke groei dit jaar. Het Food Service Instituut Nederland (FSIN) publiceerde de cijfers in het Dossier Delivery 2022.

In de coronajaren groeide de markt voor boodschappen- en maaltijdbezorging met respectievelijk 29 procent in 2021 en 52 procent in 2020. Voor dit jaar berekende het FSIN een stijging van 4,6 procent met een omzet van 7,982 miljoen euro. Zoals in veel delen van de voedingsmiddelenbranche werd de terugval in volume deels gecompenseerd door prijsstijgingen. Voor 2023 verwacht het instituut een groei van 4,3 procent.

Maaltijdbezorging

De omzet in de maaltijdbezorging kreeg een daling van 4,1 procent te verwerken. Na de heropening van de horeca in de eerste helft van het jaar, kreeg de branche in de tweede helft te maken met een dalend consumentenvertrouwen door de stijgende inflatie. Voor 2023 verwacht FSIN een omzetgroei van minder dan 1 procent. “Op de lange termijn verwachten we dat de inmiddels volwassen geworden markt voor bezorgrestaurants gunstig blijft”, zegt Inga Blokker, directeur van het FoodService Instituut Nederland (FSIN). In de afgelopen jaren is het aanbod van bezorgketens en het aantal vestigingen echter sterk gestegen. De concurrentie wordt groter, de prijs belangrijker. Bovendien concurreert maaltijddelivery in toenemende mate met de gemaksoplossingen van supermarkten. Zeker met de huidige extreme inflatie en een dreigende recessie, kiest de consument sneller voor de goedkopere supermarkt. Hierdoor verwachten we dat de markt voor maaltijdbezorging in 2023 slechts een kleine groei kent.”

Boodschappenbezorging

Dit jaar steeg de omzet van de boodschappenbezorging nog met 12,1 procent naar 4,605 miljoen euro. In de coronajaren waren er nog spectaculaire stijgingen van 61 procent in 2020 en 33 procent in 2021. De groei dit jaar komt volgens het FSIN voornamelijk van de pure online-spelers als Picnic en Crisp. De opkomst van flitsbezorgers droeg ook mee aan de groei van dit marktsegment.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops