‘Hoe we elkaar vinden als maatschappij geeft veel warmte’

(CORONANIEUWS) NIEUW-BERGEN - Bij de 61 Jan Linders-vestigingen liep het begin deze week net als in de rest van Nederland storm. Toch ziet commercieel directeur Chantal De Rijk-Bex ook veel moois gebeuren. ‘We zijn er weer voor elkaar’, vertelt ze aan Levensmiddelenkrant.

Wat verwacht Jan Linders van de komende tijd?

De Rijk-Bex: “We hebben geen glazen bol. De forecast voor de aankomende weken is een flinke uitdaging. Wanneer stoppen klanten met het hamsteren? Volgens experts is de verwachting dat de reguliere omzet gemiddeld 20 procent hoger is dan in de periode voor de Corona-uitbraak. Dit kan echter op groepsniveau enorm verschillen. En binnenkort is het Pasen. Hebben klanten zin om Pasen thuis te vieren?”

Hoe pakt Jan Linders deze uitdaging aan?

“Nauw contact met leveranciers onderhouden is momenteel zeer belangrijk. De afgelopen dagen hebben we veel tijd doorgebracht om met leveranciers te bekijken hoe we sneller kunnen opschalen. De volumes blijven heel hoog. Met name vers opschalen is voor leveranciers topsport. Deze week stijgt de omzet net zo hard als vorige week. Het lijkt erop dat hoe meer we oproepen niet te hamsteren, hoe meer mensen het gaan doen. Een beetje zoals het verhaal met de roze olifant. Wat mij betreft laten we de beelden van de lege schappen niet meer zien, want het creëert mogelijk angst bij de mensen. Het filmpje van de man op de heftruck in het pakhuis van toiletpapier is een goed tegenvoorbeeld.”

“Wij staan in nauw contact met de hele keten; boeren, telers, leveranciers, productiemaatschappijen. Er is niet alleen een uitdaging op het binnenkrijgen van grondstoffen, maar ook voldoende medewerkers om de extra volumes te kunnen produceren. Als je bijvoorbeeld veel medewerkers uit Polen hebt en het land gaat op slot, dan willen toch veel mensen naar hun familie. En dat is ook te begrijpen.”

Welke producten worden het meest verkocht bij Jan Linders?

“Het lijkt alsof mensen gezonder zijn gaan eten. Vers stijgt net zo hard door als de houdbare producten. Het gaat met name om groente, fruit en vlees. Dat laatste wordt in de diepvries gelegd als extra voorraad. Ook de verkoop van water stijgt, wat ik zelf wel opvallend vind. Met ons drinkwater is niets aan de hand, toch gaan consumenten er meer van kopen. Mensen maken het ook gezellig thuis. Ik zie een hogere afzet op bakproducten. Taarten, cakejes, pannenkoeken. Bijzonder koopgedrag wat je van te voren niet had verwacht en nu toch ziet gebeuren. Iedere dag kijken we naar de verkoopcijfers. Als daar een stijging in zit nemen we meteen contact op met de leverancier en vragen we of kunnen opschalen.”

Hoe beleeft u deze periode?

“Hoe we elkaar nu vinden als maatschappij geeft me veel warmte, niet alleen zakelijk, maar ook privé. Sociaal zie je veel mooie initiatieven ontstaan. We zijn er weer voor elkaar. Dat waren we de afgelopen jaren ook een beetje kwijt geraakt. De verbinding die mensen nu voelen vanuit een onveilig situatie en het kwijt zijn van hun vertrouwde ritme, dat vind ik mooi. Het is ook bijzonder om te zien hoe onze klanten omgaan met onze medewerkers. We horen veel berichten over vervelende situaties bij onze collega’s elders in Nederland, maar dat kennen wij gewoon niet. Mensen komen kaartjes afgeven voor onze medewerkers of een bloemetje. Of vlaai. Ze voelen zich heel betrokken. Bewegingen als deze vind ik mooi. In Italië maken mensen muziek en klappen ze. Dat zie je in Nederland ook gebeuren. Er hangt een energielevel: dit gaan we samen doen. Klanten voelen dat ook zo.”

Bron: Levensmiddelenkrant