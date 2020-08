Huishoudens besteden meer aan voeding en genotsmiddelen

HEERLEN – Consumenten hebben in juni meer geld besteed aan voedingsmiddelen, dranken en tabak dan een jaar eerder. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).





De procentuele verandering ten opzichte van het vorige jaar is 2,7 procent. Uitgaven aan diensten lag in deze maand echter 13,9 procent lager dan een jaar eerder. Volgens het CBS betreft dit vooral diensten als een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer. De algehele consumptie van huishoudens krimpt met 7 procent in juni.

Het CBS meldde twee weken geleden nog dat de detailhandel in juni 9,8 procent meer heeft omgezet dan in juni 2019. Het verkoopvolume lag 7,2 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde in deze maand een hogere omzet. Daarmee is dit de grootste groei sinds het begin van de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers voor de detailhandel in 2005.

Bron: Levensmiddelenkrant