Huismerkartikelen gemiddeld 45 procent goedkoper

DEN HAAG – Het prijsverschil tussen huismerk en A-merk wordt steeds groter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. In 2014 was het verschil nog maar 24 procent.

Bij Deen, Deka, Dirk en Vomar is het prijsverschil met gemiddeld 48 procent het grootst. Aldi en Poiesz zijn met 39 procent de supermarkten met het laagste prijsverschil. Elk jaar groeit het verschil met ongeveer 5 procent. In 2018 was het onderlinge prijsverschil nog gemiddeld 36 procent, in 2019 40 procent en nu 45 procent.

Bij 15 supermarkten werden 125 producten van A-merken en huismerken vergeleken. In totaal heeft de Consumentenbond de prijzen van 1500 producten vergeleken. Per supermarkt is het prijsverschil van elk product berekend in procenten. Volgens de Consumentenbond doen consumenten die toch graag A-merken willen kopen er goed aan om op aanbiedingen te letten. De gemiddelde korting ligt tussen de 30 en 35 procent. Voor het onderzoek zijn geen aanbiedingen meegenomen in het prijzenonderzoek. Daarnaast keken de onderzoekers niet naar mogelijke kwaliteitsverschillen.

Bron: Levensmiddelenkrant