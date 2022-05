Jan Linders opent nieuwe winkel in Maastricht

MAASTRICHT – Vlak voor de opening van de door Jan Linders omgebouwde Jumbo in Drunen opent de supermarkt uit het zuiden een winkel in Maastricht. Ook deze is compleet nieuw. Het is de derde zaak van de keten in de hoofdstad van Limburg en hij bevindt zich in nieuwbouwwijk Hoolhoes.