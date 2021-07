Jumbo behaalt On the way to PlanetProof certificaat voor AGF

VEGHEL – Jumbo heeft het certificeringstraject Retail voor On the way to Planetproof onlangs positief afgerond. De supermarktketen heeft de afgelopen jaren het assortiment met het keurmerk uitgebreid. Dit met als resultaat dat sinds begin 2020 de Nederlandse groente en fruit bij Jumbo geteeld zijn onder de voorwaarden van On the Way to PlanetProof. Nu is de formule ook als supermarktorganisatie gecertificeerd voor AGF.