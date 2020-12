Jumbo haalt Smoked Eggs naar Nederland

VEGHEL - Jumbo brengt als eerste grote retailer de Australische ‘Smoked Eggs’ naar Nederland. De delicatesse is vanaf deze week exclusief verkrijgbaar in de Jumbo Foodmarkten in Amsterdam, Utrecht, Veghel en Breda.

De speciale eieren zullen daarna uitrollen naar andere winkels in de rest van Nederland.

Het idee achter Smoked Eggs is afkomstig uit Australië. Door het verfijnde proces, waarbij de eieren koud in de schaal worden gerookt, neemt de schaal de geur en smaak van de rook aan. Tijd, temperatuur, luchtvochtigheid en rookvolume worden in het proces nauwkeurig op elkaar afgestemd. Hierdoor zou er een rokerig aroma en een volle, maar subtiele smaak ontstaan.

Het gaat dus om een vers en rauw ei. Het kan gebruikt worden voor dezelfde doeleinden als een gewoon ei. Volgens Jumbo komt de unieke smaak van het gerookte ei goed tot zijn recht in eenvoudige, verfijnde gerechten, zoals een gepocheerd eitje of verwerkt in een hollandaise saus.

Duurzaamheid

De houdbaarheid van Smoked Eggs is daarnaast veel langer dan bij een gewoon ei. Hierdoor kan verspilling worden tegengegaan. Uit een Australisch onderzoek blijkt dat een gerookt ei na achttien weken bij een temperatuur van 21 graden Celsius vrijwel geen bacteriën bevat, terwijl een vers ei 21 miljoen bacteriën bevat. Voor het roken van de eieren wordt daarnaast geen water gebruikt, waardoor de milieu-impact minimaal is.

