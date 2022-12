Kerstcommercials van supermarkten op een rij

NIEUWVEEN – Amper een dag nadat we Sinterklaas uitzwaaiden, verschijnen de eerste kerstcommercials alweer op televisie. De feestelijke reclamespotjes van de supermarktketens ontpoppen zich ieder jaar weer als heuse korte films, mét morele kerstboodschap. Levensmiddelenkrant zet ze voor je op een rij:

Aldi: ‘Deze tijd hakt er altijd weer in’

Aldi komt met een kerstcommercial waar veel verschillende lagen emotie samenkomen tijdens een knus kerstdiner. De ergernis van weigerende kerstlampjes, de stress in de keuken. Hoe het gemis van een dierbare nog nét even iets scherper voelt tijdens de feestdagen, en hoe nieuw leven al dit leed weer verzacht.



Plus: ‘Goed eten is samen eten’

In de reclame van Plus is te zien hoe een puberzoon worstelt met de nieuwe man in het leven van zijn moeder. Gaandeweg lijkt de jongen tot inkeer te komen en, zoals het een kerstsprookje betaamt, komt alles goed, nét voor het kerstdiner.







Lidl: ‘Luxe voor iedereen’

Enkele weken geleden introduceerde Lidl ‘buurman’ Freek (Alex Klaassen). Freek heeft een relatie met Manuel maar heeft het nog niet gedurfd uit de kast te komen voor zijn ouders. Maar wanneer tijdens het kerstavonddiner met Freek en zijn ouders zijn vriend onverhoopt voor de deur komt Lidl met een hartverwarmend plot.







Jumbo: ‘Fijne feestdagen!’

Het gezin van familieman Bas (Frank Lammers) heeft wederom de hoofdrol in de kerstcommercial van Jumbo, waarbij de nadruk ligt op de kerstnostalgie waarmee Bas terugkijkt op de feestdagen met zijn gezin. Bas probeert zijn gezinsleden te enthousiasmeren voor het maken van een sneeuwpop, maar staat alleen voor de sneeuwpopbouw. Bas raakt emotioneel vergroeid met zijn sneeuwman, wie op zijn beurt steeds treuriger lijkt te worden, zo alleen buiten in de sneeuw. Wanneer Bas tijdens bij de dinertafel verschijnt met het voorgerecht tijdens het kerstdiner, is de tafel leeg. Zijn gezin is aangeschoven aan de tuintafel met aan kop: de opgetogen sneeuwman.

Albert Heijn bezorgt kleine Robin een magische kerst. Tijdens het voorlezen van het magisch kerstverhaal verandert Oma in de Kerstman, de hond in een rendier, moeder in een levensgrote gemberkoek, en vader in een kers elf. Met elkaar wordt het magisch!

De Speld: 'Belachelijk veel geluk'

Naast de grote supermarkten weet satirisch nieuwsmagazine De Speld zich in de kijker te spelen met haar excentrieke feestdagencampagne.



Bron: Levensmiddelenkrant