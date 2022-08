Kruidvat start ‘vandaag in huis' pilot

RENSWOUDE – Voordeeldrogist Kruidvat start vandaag een pilot in samenwerking met fietskoerier Packaly. Klanten in Den Haag kunnen nu ook kiezen voor bezorgen op dezelfde dag. Bestellingen die voor 15.00 uur worden geplaatst, worden dezelfde dag nog bezorgd.

Kruidvat Vandaag in Huis hoort bij de strategie van de drogist om winkels en het onlinekanaal te laten samenwerken en versterken. “Door bestellingen dezelfde dag te bezorgen verbeteren we onze service”, zegt director e-commerce van Kruidvat Roland van den Berg. “We willen daar zijn waar onze klanten zich bevinden. Deze pilot is een mooie aanvulling om nog beter op de behoeften in te spelen”, aldus Van den Berg.

Fietskoerier

Bestellingen via de webshop worden via de dichtstbijzijnde Kruitvatwinkel uitgeleverd. Daar worden ze door fietskoeriers van Packaly opgehaald en in de avond bezorgd. Beide bedrijven werken aan nog kortere besteltijden. Van den Berg: “We werken eerst toe naar twee uur en uiteindelijk zelfs één uur.” Als de pilot in Den Haag een succes wordt zal de dienst worden uitgerold naar andere steden in Nederland en België.

Bron: Levensmiddelenkrant