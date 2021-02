Lidl opent duurzaamste supermarkt met 5-sterren BREEAM

EERSEL – Lidl heeft vandaag een 5-sterren Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) gecertificeerde winkel geopend in Eersel. Het is de eerste supermarkt in Nederland met het ‘outstanding’ certificaat en is daarmee de duurzaamste supermarkt van Nederland.

Het meest innovatieve element van de winkel is de klimaatinstallatie. De warmtepomp zorgt ervoor dat er geen gasverbruik nodig is voor de winkel. 432 zonnepanelen op het dak van het pand leveren de energie voor de winkel en de toiletten, urinoirs en kranen leveren daarnaast een belangrijke besparing op het waterverbruik.

Samenwerking met ecoloog

Voor het sloop-, ontwerp- en bouwproces heeft Lidl samengewerkt met Martin van den Hoorn, Ecoloog van het Eonw. Hij heeft meegedacht hoe de impact op flora en fauna gedurende het totale project beperkt kan blijven en hoe de ecologische waarde tijdens het gebruik van de winkel toeneemt.

Lidl zoekt tevens naar natuur-inclusieve oplossingen om de milieu-impact van het parkeerterrein te verlagen. Er is daarom gebruik gemaakt van een bijenhotel en bloemperken omdat bijen en bloemen onmisbaar zijn voor onder andere de productie van voedsel. Daarnaast is er een infiltratiestrook om regenwater via lavasteentjes langzaam af te geven aan de bodem. Op die manier wordt het riool ontlast en krijgen bomen en planten voldoende water. Er zijn struwelen om voedsel, beschutting en nestgelegenheid te bieden voor vogels en zoogdieren, op verschillende plekken hangen vogelnestkassen en voor egels zijn er egelkasten die rustige en vorstvrije plekken creëren.

Van den Hoorn: “Natuur-inclusieve maatregelen horen onderdeel te zijn van elke ontwikkeling en laten we eerlijk wezen: zonder planten en dieren is een dorp of stad ook maar saai. Lidl laat met deze milieuvriendelijke oplossingen zien dat iets doen voor de natuur niet moeilijk hoeft te zijn.”

Hoogst mogelijke BREEAM certificaat

Jan Roersen, BREEAM expert bij W4Y adviseurs: “Dit project toont weer eens aan dat Lidl Nederland op het gebied van duurzaamheid heel ver is. Zonder grote aanpassingen te doen aan het ontwerp en bouwproces hebben wij het filiaal in Eersel van het hoogst haalbare certificaat, namelijk BREEAM outstanding, kunnen voorzien! Hiermee is dit de duurzaamste supermarkt van Nederland”

