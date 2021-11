Marit van Egmond: ‘Ik hou van aandacht hebben voor elkaar’

ZAANDAM – Kleine hapjes, extra veel gangen, wijn-spijscombinaties, maar vooral onder het genot van lekker eten en drinken samenkomen met vrienden, familie en geliefden. Zo kijkt Marit van Egmond, algemeen directeur van Albert Heijn, naar de komende Kerstdagen. “We vieren sowieso Kerst op 24, 25 en 26 december. Niets is zo fijn als samen aan tafel zitten en een goed gesprek hebben.”

Albert Heijn heeft haar belangrijkste mediarelaties samen laten komen voor een Kerstlunch in het Taets Art and Event Park in Zaandam. Kerstbomen, veel lichtjes en twee lange gedekte tafels. De supermarktketen presenteert hier de nieuwe Allerhande en vertelt over de trends voor komende kerst. Marit van Egmond trapt af met een terugblik op afgelopen jaar: “We hebben deze kerstlunch gelukkig door laten gaan met de nodige maatregelen. Gisteren zouden we samenkomen met alle 1100 supermarktmanagers, waarvan 38 nieuwe door de overname van Deen. Dat hebben we helaas moeten afzeggen. Jammer, want de successen van afgelopen jaar willen we eigenlijk met het hele team vieren.” De algemeen directeur noemt enkele hoogtepunten: de opening van het achtste Home Shop Center, de populariteit van boodschappenbezorging en de groei van het onmichannelkanaal. Toch moet eens van de highlights van 2021 nog beginnen: de Kerstperiode. Albert Heijn pakt het grootst aan met een uitgebreide Allerhande, op trends inspelende producten en een nieuwe commercial. “Eten is de manier om mensen te verbinden. Er is niets zo fijn als met elkaar aan tafel zitten en goede gesprekken voeren. Ik hou van die aandacht hebben voor elkaar.”

Uitpakken

Albert Heijn heeft een recent onderzoek gedaan onder 100 consumenten over de komende Kerst. Joyce Bierman, verantwoordelijk voor de Allerhande, gaat in op de trends die over enkele weken terug te zien zijn op de gedekte tafels. Een grote verrassing is dat gourmetten van de nummer 1 ‘wat eten we met Kerst’ is gestoten. Het onderzoek laat zien dat 41 procent hiervoor kiest, terwijl 56 procent de voorkeur geeft aan een meergangendiner. Op nummer drie staat shared dining, waarbij allerklei kleine hapjes worden geserveerd. “Kerst is in de loop der jaren een stuk informeler geworden. De gastvrouw bepaalde eerder wat er op tafel stond, maar nu wordt meer rekening gehouden met wat de gasten willen eten”, vertelt Bierman. Deze informatie heeft de redactie van de Allerhande geïnspireerd. “

Gerechten uit de Allerhande worden ondertussen op tafel geserveerd, beginnend met de Grand Entree. Een bord met diverse kleine gerechten, waaronder een zalmbonbon, glaasje pompoensoep en een crostini met gekookte biet en geitenkaas. Daarna volgt het hoofdgerecht, opnieuw een presentatie van kleine hapjes. “We vinden het ontzettend leuk dat het is gelukt om mini groenten in het schap te krijgen. Het is fleurig en je kunt er veel kanten mee op; puur serveren of combineren met een jus”, legt Bierman uit. Het spektakel komt als laatste: de onthulling van de cover die direct het nagerecht bekendmaakt. Op meerdere plekken worden cloches op tafel gezet, waar rook door droogijs onder te zien is. Na een korte to do video wordt hét dessert van de Allerhande getoond: een soezenkrans met een romige vulling, frambozen en gekarameliseerde hazelnootpieken.

Gezond en vega

Uit het door Albert Heijn verrichte onderzoek zijn nog meer ‘opvallende’ uitkomsten genomen. Zo vertelt Bierman dat ieder jaar wordt gevraagd in hoeverre gezond eten een rol speelt tijdens de feestdagen. “Normaliter zien we dat respondenten aangeven dat dit een moment is om te genieten, maar gek genoeg zien ze juist nu graag een gezonder kerstmenu. 63 procent van de ondervraagden geeft aan dit enigszins belangrijk te vinden, bij de 60-plussers is dat zelfs 75 procent”, vertelt ze. Volgens haar is deze trend te linken aan het coronavirus, dat ervoor heeft gezorgd dat consumenten bewustere keuzes maken. Andere trends die terugkomen uit het onderzoek zijn vegetarisch. Zo is 12 procent van plan om met Kerst een vegetarische maaltijd te serveren en 14 procent neemt dat nog in overweging.

