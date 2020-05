Nielsen: ‘Supermarktomzet zal 5,7 procent groeien’

(CORONANIEUWS) DIEMEN – De supermarkt omzet zal gemiddeld met 5,7 procent groeien in 2020, dat voorspelt onderzoeksbureau Nielsen. De groei voor de coronauitbraak bedroeg gemiddeld 2,7 procent. Nielsen schat in totaal 682 miljoen euro aan extra supermarktomzet als gevolg van COVID-19.

“In tijden van economische zorgen of recessie zou je denken dat supermarkten een negatieve invloed kunnen ondervinden, maar het is eigenlijk omgekeerd", aldus Hans Feenstra, Analytics Leader voor Nielsen Benelux. “Tijdens de lockdown geven consumenten meer geld uit aan boodschappen dan gewoonlijk, maar ook op de langere termijn verwachten we dat door minder horeca bezoek als gevolg van de verwachte recessie, er een verschuiving zal plaatsvinden van horeca naar supermarkten. Hierdoor is de verwachting dat zowel in 2020 als in 2021 de groei in supermarkten op een hoger niveau zal komen te liggen.”

Abnormaal

De werkelijke supermarktomzet van week 8 tot en met 17 groeit 11 procent, waarbij de laatste week (week 17) in totaal een groei van 17,7 procent op jaarbasis bedroeg. “De supermarktomzet van vorige week waren weer abnormaal, want het was twee weken na Pasen en pre-Koningsdag. Meestal zien we een hobbel van beide factoren, door het winkelpatroon na en ter voorbereiding op de feestdagen. Over het geheel genomen zien we een totaal van 682 miljoen euro aan extra supermarktomzet als gevolg van COVID-19.”

Bron: Levensmiddelenkrant