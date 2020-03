Omzet supermarkten opnieuw flink hoger

Hamstergekte loopt iets terug ten opzichte van week 11

DIEMEN – De omzet van Nederlandse supermarkten in week 12 is opnieuw veel hoger dan normaal. Ten opzichte van dezelfde week in 2019 zetten supermarkten 22 procent meer om. Dat blijkt uit cijfers van databureau Nielsen.

Daarmee is de groei lager dan de stijging in week 11, de eerste week dat consument massaal hamsterde. Toen was de omzet 31 procent hoger dan het jaar ervoor. Hoewel de omzet nog steeds hoog is, schat Nielsen de impact van het coronavirus op 409 miljoen euro.

Rationeler

“Als we kijken naar de ontwikkeling in andere landen, dan lijkt onze bevolking rationeler dan in andere markten en het is van vitaal belang dat dit zo blijft”, zegt Johan Vrancken, managing director van Nielsen Connect Benelux. “De Nederlandse retailers zijn volledig voorbereid om ons te voorzien van voedsel en andere benodigdheden, dus het is belangrijk dat de Nederlandse consument zoveel mogelijk probeert vast te houden aan zijn of haar normale aankooppatroon, zodat retailers de supply chain kunnen reguleren. In ieder geval moeten we heel dankbaar zijn voor alle mensen die in de supply chain van de FMCG retail werken, van de productie tot aan de supermarkt.”

