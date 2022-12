PAN-NL: Aldi minst duurzame supermarkt van Nederland

ASSEN - Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) heeft in de vijf grootste Nederlandse supermarkten (Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus/Coop) het aantal stuks verse, biologische AGF producten in de schappen geteld. Het doel van deze jaarlijkse EKO-tellingen is om retailers te stimuleren hun biologische assortiment te verbreden.

Aldi is de minst duurzame supermarkt van Nederland, stelt PAN-NL. Waar de Duitse prijsvechter vorig jaar nog gemiddeld 1 biologisch AGF-product aanbood, keldert dat gemiddelde dit jaar naar slechts 0,5. “Aldi heeft nu definitief de biologische producten overboord gegooid”, zegt PAN-NL in het persbericht. In 2017 deed Greenpeace een vergelijkbare steekproef, waar Aldi nog een gemiddelde van 11 biologische producten haalde. Lidl haalt het gemiddelde van de Duitse koopjesjagers een stuk omhoog met 22 biologische producten. Daarmee zit Lidl in de middenmoot, samen met supermarktketen Plus/Coop (gemiddeld 23 bio producten). Albert Heijn blijft koploper op biologisch gebied, met een gemiddeld aanbod van 45 producten, gevolgd door Jumbo (gemiddeld 31).



Landbouwareaal

De financiële omzet van biologische AGF-producten is de afgelopen twee jaar met 1 procent gestegen, terwijl het huidige marktaandeel van het totaal aan biologische producten in de supermarkt blijft steken op 3,3 procent. “Met deze geringe omzet aan biologische producten in de supermarkten is het onmogelijk de Europese doelstelling van 25 procent biologisch landbouwareaal in 2030 te halen”, stelt PAN-NL. Het Nederlandse biologische landbouwareaal bedraagt nu 4,3 procent, waar dit volgens Landbouwminister Piet Adema in 2030 op 15 procent zou moeten zijn.



