Picnic gaat bij 73.000 nieuwe huishoudens aanbellen

RIDDERKERK – Online supermarkt Picnic breidt uit naar Ridderkerk, Barendrecht, Heerjansdam en het Rotterdamse stadsdeel Ijsselmonde. Met de uitbreiding wordt het bezorggebied met ruim 73.000 huishoudens vergroot. Deze kunnen zich nu inschrijven en gebruikmaken van de gratis thuisbezorging.

Sinds de lancering eind 2015 bezorgt Picnic bij zo’n 650.000 klanten in ruim 125 Nederlandse plaatsen.

Typisch Picnic

De uitbreiding naar het gebied aan de Nieuwe Maas is volgens medeoprichter Michiel Muller een logische stap. “Eén op de drie huishoudens in Ridderkerk en IJsselmonde heeft kinderen en in Barendrecht is dat zelfs bijna de helft. Daarmee is deze regio een typisch Picnic-gebied.” De websuper gaat begin juli de weg op met vijf elektrische bezorgwagentjes en vijftien bezorgers. De capaciteit zal geleidelijk worden opgevoerd. De boodschappen worden vanuit de hub aan de Ringdijk in Ridderkerk geleverd.

