Picnic opent gerobotiseerd FFC in Zwolle

AMSTERDAM – Picnic gaat een geautomatiseerd fulfilmentcenter op het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle vestigen. Het centrum krijgt een vloeroppervlakte van 45.000 vierkante meter en heeft onder andere een geautomatiseerd sorteer-, inpak- en distributiemachines die de online formule zelf heeft ontwikkeld. In november gaat de bouw van start.

Eerder kondigde de supermarkt al de bouw van fulfilmentcentra in Utrecht en Rotterdam aan. Het nieuwe FFC in Zwolle gebruikt moderne technologie om aan ruim 200.000 gezinnen per week boodschappen te kunnen leveren. Door de ruimte in drie verschillende temperatuurzones te verdelen kunnen er meer dan 400.000 kratten met producten worden opgeslagen. Medewerkers van het center kunnen efficiënter en ergonomischer werken door de ingezette technologie.

Robotkarren en verduurzaming

Medeoprichter van Picnic Frederik Nieuwenhuys, verantwoordelijk voor de distributiecentra en fulfilmentcenters vertelt hoe er in het FFC gewerkt gaat worden: “In het distributiecentrum zullen robotkarretjes rondrijden die de spullen naar medewerkers brengen. Medewerkers hoeven het product dan alleen nog maar van het voorraadkratje in het klantkratje te leggen.” Ook in de diepvriescel gaan robots rondrijden, een primeur voor Europa. Met de zelfontwikkelde software, gebaseerd op kunstmatige intelligentie zal voedselverspilling vrijwel geheel worden teruggedrongen en het gebruik van verpakkingsmateriaal sterk verminderen. Hiermee zet de online supermarkt een stap richting verduurzaming van de voedselketen.

1000 banen

Ondanks de robotisering zijn er naar schattig 1000 werknemers nodig om het FFC draaiende te houden. Picnic gaat samenwerken met de gemeente Zwolle om deze in te vullen. “Met de komst van duizend nieuwe arbeidsplaatsen bevestigt Zwolle zijn positie als tweede banenmotor van Nederland,” aldus wethouder René de Heer.

