Picnic slaat vleugels uit naar Frankrijk

AMSTERDAM – Picnic is bezig met een pilot waar driehonderd testklanten in de Noord-Franse stad Valenciennes aan meedoen. Hiermee wil de websuper stad voor stad uitbreiden in Frankrijk.

Enkele weken geleden startte het Nederlandse bedrijf een besloten pilot in Valenciennes, dicht bij de grens met België. Na de testfase komt de app beschikbaar voor alle inwoners van de stad, die gefaseerd worden toegelaten. Volgens Picnic is er nog geen duidelijke einddatum van de pilot.

Motto

Het motto van de organisatie ‘Laagste prijs, gratis thuis’ prijkt straks in het Frans op de zijkant van de wagentjes in de grensstad: ‘Meilleurs prix, livrés gratuit’. Tijdens de pilot bezorgt Picnic boodschappen met tien bezorgwagentjes. Aan het eind van het jaar zijn dat er naar verwachting dertig. Het aantal Franse runners in dienst is nu twintig, na afloop van 2021 zijn dat er ongeveer vijftig.

Voorbereiding

“We hebben de start in Frankrijk twee jaar lang voorbereid”, zegt medeoprichter van Picnic, Michiel Muller. “Valenciennes is een typische Picnic-stad: er wonen veel gezinnen die graag tijd besparen door hun boodschappen thuis te laten bezorgen.” Vanuit de hub in het nabijgelegen Anzin kunnen de boodschappen bij 60.000 huishoudens in de gemeente bezorgd worden.

Bron: Levensmiddelenkrant