Picnic start pilot met verse groenten en kruiden

AMSTERDAM – Online supermarkt Picnic begint met het verkopen van de verse groenten en kruiden van PlantLab. Hun groenten worden onder het label Plant Paradise vanuit de kweeklocatie in Amsterdam aan Picnic geleverd. “We geven onze klanten een extra groene keuzemogelijkheid door kruiden van PlantLab in het assortiment op te nemen”, zegt Michiel Muller, medeoprichter van Picnic.

De groenten worden lokaal geproduceerd zonder pesticiden en met een fractie van het water dat normaal gesproken nodig is. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het voor iedereen bereikbaar maken van duurzaam voedsel, dat lokaal in zogenaamde ‘indoor farms’ verbouwd wordt. De indoor farm van PlantLab zit in het voormalige IBM-gebouw aan de rand van Amsterdam en maakt onderdeel uit van B. Amsterdam, het grootste startup-ecosysteem van Europa.

“PlantLab teelt gewassen dicht bij huis, dus ’s ochtends geoogst is ’s middags op je aanrecht”, aldus Muller. “Zowel het stekje als het eindproduct komt niet uit een ver land, maar gewoon uit Amsterdam. Wat Picnic is gelukt – de milieubelastende schakels uit het proces te verwijderen – doet PlantLab nu in de landbouw.” Klanten hebben in eerste instantie de keuze uit een aantal verse kruiden, van basilicumplantjes in pot tot hersluitbaar verpakte munttakjes. Later volgen groenten als snacktomaatjes en sla.

PlantLab

Het bedrijf ontwikkelde in tien jaar tijd een baanbrekende en innovatieve oplossing om voedsel duurzamer en efficiënter te verbouwen. In een ruimte met een oppervlakte van slechts twee voetbalvelden kan genoeg geproduceerd worden om een stad van honderdduizend inwoners dagelijks van 200 gram groente te voorzien. “De samenwerking met Picnic is een mijlpaal”, stelt PlantLab ceo Michiel Peters. “We delen een aantal belangrijke waarden. Zo maken we voedselvoorziening allebei duurzamer en efficiënter binnen een toekomstbestendig model. De bevolking groeit wereldwijd en daarmee ook de behoefte naar duurzame, goede voeding. Indoor farming in Nederland en de rest van de wereld is de oplossing.”

PlantLab is gespecialiseerd in technologie voor innovatieve stadslandbouw. Het bedrijf is in 2010 opgericht in Den Bosch met als doel het wereldvoedselsysteem te verbeteren. In de afgelopen tien jaar is reeds 50 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van technologie waarmee op iedere plek op aarde dichtbij consumenten verse en gezonde groente verbouwd kan worden. In juli haalde PlantLab nog 20 miljoen euro groeigeld op bij De Hoge Dennen Capital. Met de investering gaat de het bedrijf indoor productielocaties openen in onder meer Nederland, de Verenigde Staten en op de Bahama’s.

Bron: Levensmiddelenkrant