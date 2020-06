Plus-ondernemer Frank Nanning maakt overstap naar Jumbo

VEGHEL –Ondernemer Frank Nanning uit Balkbrug gaat afscheid nemen van Plus. Per 2 januari 2021 gaat hij verder onder de vlag van Jumbo. De ondernemer en Veghelse formule hebben een overeenstemming bereikt.

De keuze voor Jumbo heeft volgens Nanning te maken met de mogelijkheden bij Jumbo. “Mijn ambities met de winkel en de dienstverlening aan klanten sluiten nauw aan bij de visie van Jumbo en de mogelijkheden die het concern biedt aan zelfstandige supermarktondernemers,” zegt Nanning. Hij wil op termijn meer foodbeleving bieden in zijn supermarkt, zoals versbereide maaltijden en een uitgebreider aanbod aan verse en gezonde producten. “De klanten in Balkbrug en omgeving laten weten hier in toenemende mate behoefte aan te hebben,” vertelt hij. “Jumbo speelt naar mijn mening sterk in op de wensen en behoeften van de klant. Dat verklaart ook de snelle groei van het concern. De combinatie van beste service, grootste assortiment en laagste prijs geeft een extra impuls aan lokaal ondernemerschap en biedt fraaie mogelijkheden om boodschappen doen steeds leuker te maken.”

Verbouwing

De overstap gaat niet zonder slag of stoot, want voorafgaand aan de opening wordt het pand grondig verbouwd. Nanninga, die tien jaar geleden de supermarkt overnam van zijn vader, neemt daarmee definitief afscheid van de formule. Alle medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gebracht en gaan met behoud van hun arbeidsvoorwaarden over naar Jumbo.

Krachtenbundeling

De overstap van Nanninga is volgens Frits van Eerd, ceo van Jumbo, stimulerend voor andere ondernemers. “Ambitieuze winkelondernemers die met ons verder willen groeien ontvangen wij met open armen,” zegt Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten. “Het is goed om te leren van elkaars ideeën en ondernemersvisie. Vooral als die van beide kanten worden aangestuurd door de wens om de klant steeds op één te zetten.”

Bron: Levensmiddelenkrant