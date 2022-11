Plus opnieuw genomineerd voor transparantieprijs

UTRECHT - Plus is dit jaar opnieuw genomineerd voor de Kristal-prijs. De prijs is een waardering voor de meest transparante MVO-jaarverslaggeving en heeft als doel het belang van transparantie te benadrukken. Het thema van de Kristalprijs 2022 is ‘Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’.