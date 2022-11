Reportage: Dekamarkt opent 100e winkel in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Dekamarkt opende vanmorgen haar 100e filiaal, in het centrum van de Noord-Hollandse badplaats Egmond aan Zee. De supermarktketen heeft het pand van de voormalige Jumbo supermarkt van Gerard Honigh omgebouwd tot hypermoderne supermarkt, volgens het nieuwe Dekamarkt-format. Tijdens de verbouwing in de afgelopen weken konden de Derpers, zoals de inwoners van Egmond aan Zee worden genoemd, met een busje naar de Dekamarkt in het nabijgelegen Bergen worden gebracht. Vanaf vandaag kunnen de inwoners weer terecht in eigen dorp. Ook Levensmiddelenkrant begaf zich naar de kust.

De 100e Dekamarkt onderscheidt zich van haar concurrenten door het inspelen op de toenemende vraag naar gezondere gemaksmaaltijden. De winkel is gevestigd op loopafstand van de kust en kan ’s zomers rekenen op enorme aanloop van dagjesmensen en toeristen. De Egmondse Supermarkt gaat hier per seizoen op inspelen met een grote diversiteit aan to-go en ultravers-maaltijden uit eigen verskeuken. “In het zomerseizoen zullen we ons convenience assortiment aanzienlijk gaan uitbreiden in het aanbod van belegde broodjes en lunchsalades, en in de winter zullen we hier op een andere manier op inspelen”, aldus Wouter Hummel, formulemanager bij Dekamarkt. “We zijn onze warme keuken hard aan het doorontwikkelen en we zijn voornemens om deze lijnen uit te breiden met bijvoorbeeld verse soepen en pizza’s”, vervolgt hij.

Deka-ness

Dekamarkt Egmond aan Zee is de vierde winkel volgens het nieuwe concept van de supermarktketen. In 2020 opende Dekamarkt haar eerste winkel volgens dit nieuwe format in Heemstede, waar het concept kon worden getest en doorontwikkeld. Waar de winkel in Heemstede een wat chiquere uitstraling heeft, is voor de nieuwste winkel gekozen voor een toegankelijker design. “De winkel in Heemstede is een high-end winkel, met een elegante look and feel. Hierdoor oogt de supermarkt wat prijzig, maar dit past minder goed bij wat we hier willen uitstralen”, zegt Hummel. Hij vervolgt: “De kernwaarde van Dekamarkt is dat we voordelig willen zijn. Daarom oogt de Egmondse winkel juist wat frisser en prijsbewuster. We willen meer ‘deka-ness’ uitstralen.”



Team

Supermarktmanager Noud Klaver kijkt met blijdschap terug op de afgelopen weken. Hij is zichtbaar trots met het resultaat van de verbouwing, en bovenmeer op de inzet van zijn team. Bij de overname van de supermarkt nam Dekamarkt het voltallige personeel van Jumbo Honigh over. “In korte tijd moest het personeel worden omgeschoold, daar lagen wel wat uitdagingen, maar het heeft ons als team alleen maar hechter gemaakt”, aldus Klaver.



