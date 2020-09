Samen tegen Voedselverspilling lanceert Verspillingsvrije week

VEGHEL – Stichting Samen tegen Voedselverspilling wil consumenten uitdagen om in de periode van 1 tot en met 7 september verspillingsvrij te eten. Food-ondernemers en supermarktenformules haken hier massaal op in met allerlei acties om verspilling tegen te gaan. Levensmiddelenkrant licht er, met Jumbo’s ‘Brood van Brood’ en ondernemerscollectief Verspilling is Verrukkelijk, twee uit.

Sinds eind 2018 werkt Samen Tegen Voedselverspilling aan het creëren van een systemische aanpak om voedselverspilling tegen te gaan. De kerngroep waarmee wordt samengewerkt, bestaat inmiddels uit ongeveer vijftig bedrijven en organisaties zoals Jumbo, Too Good To Go en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De stichting wil de krachten bundelen van het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en consumenten, om in 2030 in Nederland 1 miljoen ton minder voedsel per jaar te verspillen. De Verspillingsvrije week campagne moet de consumenten bewuster maken en van inspiratie voorzien.

Brood van Brood

In de Verspillingsvrije week wil Jumbo zijn bijdrage leveren door van retourbrood nieuw, vers brood te bakken. Retourbrood verkruimelen, aanvullen met water en desemcultuur en opnieuw bakken is een oeroud bakprincipe. De week is daarom voor Jumbo ook een pilot om te zien of het concept aanslaat en een uitbreiding van het broodassortiment kan worden. Olaf de Boer, directeur commercie van Jumbo, is enthousiast: “Het is een mooi, ambachtelijk product met een zeer rijke smaak dat aansluit bij onze doelstelling om voedselverspilling verder terug te dringen.”

Toine Timmermans van Samen tegen Voedselverspilling is eveneens te spreken over het concept: “Brood is één van de meest verspilde producten, zowel door supermarkten als door consumenten thuis. Ik hoop van harte dat deze manier van brood bakken de standaard wordt.” Jumbo roept klanten daarom op om mee te doen aan de Verspillingsvrije week. De Boer: “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voedsel zoveel mogelijk te consumeren en daar willen we onze klanten bij helpen. Voor het milieu én de portemonnee van onze klanten.”

Verspilling is Verrukkelijk

Jaarlijks wordt een derde van al het voedsel verspild en daarom zijn 21 food-ondernemers samen het samenwerkingsverband Verspilling is Verrukkelijk begonnen. Belangrijk speerpunt van het initiatief is het negatieve imago rondom voedselverspilling tegen te gaan, het verwijtende vingertje moet verdwijnen. Het verspillingsplatform probeert daarom de creativiteit van de consument aan te moedigen. “Veel consumenten gooien te veel eten weg, omdat ze niet weten wat ze ermee moeten. Een overrijpe banaan kan er onsmakelijk uitzien, maar wel perfect als zoetmiddel dienen in een cake. Droge boterhammen kunnen tosti’s worden. Op onze online kanalen laten we mensen zien wat je allemaal nog kan met deze etenswaren”, aldus een van de initiatiefnemers. “Lekker, goed voor het milieu én je ontdekt er nieuwe smakencombinaties mee.”

Bron: Levensmiddelenkrant