Spar university opent vestiging in Zwolle

ZWOLLE - Spar Together Better, dat de vestigingen van Spar university exploiteert, opent een Spar university in Zwolle. Klanten kunnen er vanaf 29 augustus terecht, bij aanvang van het nieuwe academische jaar dus.

Bij Spar university Zwolle komt de focus heel erg op foodservice te liggen, laat Suzanne Reubsaet weten. Ze is chief digital officer bij Spar Together Better. “Op een groot horecaplein zijn verse broodjes, smoothies en salades te vinden. Het assortiment in de gekoelde schappen daaromheen speelt in op de vraag naar gemak en ultravers”, aldus Reubsaet. Het wordt een ruime winkel, met een oppervlakte van circa 300 m2.

Eerder zat er een campuswinkel op deze locatie, het assortiment van deze zaak – vooral kantoorartikelen – zal grotendeels door Spar worden overgenomen. Tot zover niks nieuws onder de zon. “Wat wel afwijkt van onze andere Spar university-vestigingen is de gifting-afdeling. In Zwolle kunnen studenten en onderwijsmedewerkers naast etenswaren en kantoorartikelen ook cadeaus kopen”, legt Reubsaet uit. Een ander nieuwigheidje is het zitgedeelte. Reubsaet: “Omdat de winkel zo ruim is hebben we zitplaatsen kunnen intekenen. Er kunnen straks 8 tot 10 mensen plaatsnemen op krukken aan hoge tafels.”

Weekendsluiting

Het schoolgebouw is in het weekend gesloten en dat geldt daarom ook voor de winkel van Spar. Reubsaet verwacht dat de zaak daardoor wel aan omzet moet inleveren: “We vergelijken de winkel met die in Nijmegen. Zwolle is weliswaar groter in oppervlakte, maar heeft minder ruime openingstijden.” Toch heeft het ook juist voordelen om te ondernemen bij een instelling voor hoger onderwijs: het werven van personeel gaat voorspoedig. “Vast personeel vinden is lastig, maar parttimers vinden we wel onder de studenten. Daarnaast heeft Spar Together Better ook een Spar city in Zwolle, aan de Oude Vismarkt. We kunnen elkaar altijd helpen met personeel.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops