Tesco werft 16.000 nieuwe personeelsleden

LONDEN – Supermarktketen Tesco liet gisteren weten 16.000 nieuwe personeelsleden te werven naar aanleiding van een explosieve groei in online bestellingen. Dit is een aanvulling op de 4.000 banen die zijn gecreëerd sinds het begin van de covid-19 pandemie.

Het bericht komt in een tijd waarin veel winkelbedrijven juist personeel moeten laten gaan. De grootste supermarkt van het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat er 10.000 functies beschikbaar zijn voor samenstellers van bestellingen, 3.000 bezorgers en verschillende andere functies in winkels en distributiecentra. Tesco wil de functies eerst aanbieden aan tijdelijke werknemers die sinds de pandemie in dienst zijn.

Explosieve groei

Tesco helpt wekelijks 1,5 miljoen klanten met hun online bestelling. Aan het begin van de pandemie was dit nog 600 duizend. Als de groei in de aankomende maanden doorzet komen er hoogst waarschijnlijk nog meer banen bij. Tesco zag de online sales groeien van 9 naar 16 procent en verwacht dit jaar 5,5 miljard pond (6,1 miljard euro) aan online sales ten opzichte van 3,3 miljard in het afgelopen jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant