Thuiskom-actie van Dirk

ALPHEN AAN DEN RIJN – Dirk van den Broek verwelkomde het afgelopen weekend terugkerende vakantiegangers met een shopper vol thuiskom-boodschappen. Bij de grensovergang Hazeldonk werden de eerste handige en noodzakelijke boodschappen overhandigd.

“Zo kon het vakantiegevoel nog even vastgehouden worden en een zachte landing worden gemaakt, voordat het gebruikelijke, dagelijkse leven weer van start gaat”, laat de formule weten.

Vakantiegevoel

In 2019 deed de formule een soortgelijke actie op Schiphol door de shoppers op de bagageband aan te bieden. Dit jaar werden de shoppers aan automobilisten gegeven. Door de nodige boodschappen in huis te hebben kan men iets langer het vakantiegevoel vasthouden. Ook thuisblijvers kunnen meeliften op de gulheid van Dirk, zij maken kans om via twee winacties op social media een tas of cadeaukaart te winnen.

Bron: Levensmiddelenkrant