Transactie Deen-winkels afgerond; AH start ombouw

ZAANDAM – Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt hebben de transactie voor de overname van Deen afgerond. De Zaanse supermarktketen meldt vandaag dat dit het startschot is voor de ombouw van 38 Deen-winkels naar hun formule.

De winkels die Albert Heijn overneemt, bevinden zich in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel. De grootgrutter zegt dat klanten van die winkels straks terecht kunnen bij winkels waar ze al het lekkere van Albert Heijn en het goede van Deen vinden. Zo blijven onder meer de winkelteams en de bloemen- en plantenafdeling van Deen behouden. Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn: "We vinden het belangrijk dat klanten van Deen zich thuis voelen bij ons. We voegen de bloemen- en plantenafdeling overigens ook toe aan Albert Heijn-winkels in de regio zodat al onze klanten kunnen genieten van de prachtige bloemen en planten." Albert Heijn neemt 4.700 medewerkers van Deen over vanuit de winkels, de bloemencentrale, het vers-DC en de droge kruidenierswaren-centrale.

Ruimte

De winkels worden omgezet naar Albert Heijn’s standaard met veel ruimte voor vers, gezond en lekker eten. Ook vindt er vernieuwing plaats door zelfscankassa’s te vervangen, de Albert Heijn app en wordt het bezorggebied uitgebreid. Producten die gewaardeerd worden door Deen-klanten, blijft Albert Heijn verkopen, zoals regionale producten als West-Fries brood en de krustiebroodjes van Bakkerij Pater, Leeghwater bier uit De Rijp en daarnaast nog andere regionale producten die passen in het assortiment Streeckgenoten van Albert Heijn. Ook wordt de knoflooksaus van Deen opgenomen in het assortiment. Om het laatstgenoemde product te behouden heeft een Deen-klant zelfs 4.000 handtekeningen verzameld, met succes.

Ombouwen

De Deen-winkel in Avenhorn is de eerste winkel die wordt omgebouwd. Deze winkel gaat op 22 september open als Albert Heijn. De laatste Deen sluit eind november zijn deuren.

Bron: Levensmiddelenkrant