Utrecht krijgt een nieuwe Jumbo City

VEGHEL – De nieuwe gemakswinkel moet de consument van zowel dagelijkse boodschappen kunnen voorzien, als producten voor onderweg. “We zijn verheugd met deze nieuwe Jumbo City Twijnstraat, al het tweede City-filiaal in Utrecht”, vertelt Frits van Eerd, ceo van Jumbo supermarkten.

Op woensdag 25 november worden de deuren van de nieuwe Jumbo City geopend aan de Twijnstraat 46 in Utrecht. Consumenten kunnen er vanaf dan terecht voor zowel de dagelijkse boodschappen als een ruim aanbod aan verse producten voor thuis of onderweg. “Ik ben er trots op dat we nu nog meer inspelen op de wensen van de binnenstedelijke klanten om snel en gemakkelijk de dagelijkse boodschappen te doen, maar ook om een maaltijd mee te nemen”, aldus Van Eerd. “We zijn zo steeds meer aanwezig op het moment en de plek waar de klant ons nodig heeft.”

De gemakswinkel combineert elementen van de reguliere Jumbo winkels, Foodmarkt en van restaurantketen La Place. Voor klanten die snel iets willen halen voor thuis of onderweg heeft Jumbo City diverse producten uit eigen bakkerij en een assortiment vers belegde La Place broodjes, gesneden fruit en smoothies. Voor deze klanten is er ook een korte route naar de kassa’s. Filiaalmanager Rob Sillen is eveneens trots op de nieuwe winkel en kijkt uit naar de opening. “Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om inwoners en passanten van Utrecht de beste food- en winkelbeleving te bieden. Samen met mijn collega’s kijk ik ernaar uit om onze nieuwe klanten te verwelkomen in onze mooie, nieuwe Jumbo City.”

