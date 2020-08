‘We zullen alle Jumbovestigingen vanuit hier bevoorraden’

Jumbo opent duurzaamst en geautomatiseerd distributiecentrum

Nieuwegein - Het nationale distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is vandaag officieel geopend. In het gebouw zijn de nieuwste automatiseringstechnieken gecombineerd met een duurzaam streven. Levensmiddelenkrant neemt een kijkje in het 43.000 vierkante meter grote pand.

Op een steenworp afstand van de A12 ligt het nieuwe, meest duurzaam gebouwde pand ter wereld. De Jumbo-gele wanden verhullen tientallen meters hoge robots, die gecoördineerd producten inladen en weer uit de schappen halen. “Vanuit Nieuwegein zullen we voornamelijk langer houdbare producten verspreiden die langzaam tot mediumsnel worden verkocht”, vertelt Karel de Jong, directeur Supply Chain. Dit zijn producten als babyvoeding, wijn, conserven en koeken. Op dit moment krijgen 200 Jumbovestigingen producten vanuit de nieuwe locatie aangeleverd. De Jong: “We zijn nog in een opstartfase, maar het doel is om rond de kerst alle winkels van producten te kunnen voorzien.”

Volgens De Jong was de komst van dit distributiecentrum hard nodig. “Op dit moment hebben wij 676 vestigingen, maar het aantal stijgt snel. Dat zorgt voor grotere productstromen. Daarnaast willen wij ook luisteren naar de vraag van consumenten. Dat betekent dat we per regio, en zelfs per vestiging, moeten kijken hoe wij ons assortiment laten aansluiten op hun wensen.” Naar verwachting zal daarom het aantal producten de komende jaren stijgen tot 16.000 stuks.

Algoritmes

Om deze hoeveelheden te kunnen overzien, was het automatiseren van het proces van belang. In het distributiecentrum is het orderpickingsysteem voor de meeste producten geheel mechanisch. Daardoor zullen er slechts 300 medewerkers nodig zijn om alles in goede banen te laten verlopen. Alleen producten die door de grijparmen van een robot niet pakbaar zijn, zoals kattengrind of kleine producten, worden handmatig verzameld.

Daarnaast functioneert de automatisering als mogelijkheid om de efficiëntie op verschillende manieren te vergroten. Zo berekenen algoritmes welke producten het best bij elkaar in een pallet kunnen, om de schappenvolgorde in de te leveren supermarkt aan te houden. Medewerkers in de supermarkt kunnen op deze manier snel vakkenvullen. “Maar er wordt niet alleen gekeken naar de volgorde. Ook kan het systeem berekenen welke productpakketten het best bij elkaar gestapeld kunnen worden, zodat een pallet zo vol mogelijk bevoorraad kan worden. Dat scheelt in lege ruimte op een pallet, waardoor kosten worden bespaard en we ook nog eens extra duurzaam bezig zijn”, aldus De Jong.

IJsvogel

“Ik durf te zeggen dat Jumbo en duurzaamheid gelijk zijn aan elkaar”, stelt De Jong. “Daarom hebben wij in alle fases van de bouw rekening gehouden met zo ecologisch verantwoord mogelijk werken.” Zo is de puin die is ontstaan door het slopen van vorige panden op het terrein gebruikt voor de fundering en de wegen rondom het pand. Daarnaast wordt regenwater opgevangen voor de doorspoeling van toiletten, zijn speciale koel-verwarmingstechnieken ingepast en wordt het gebruik van de LED-verlichting verminderd door veel grote ramen. Ook ligt het dak vol met 13.500 zonnepanelen en is er op de buitenzijde plek gemaakt voor nestelplekken van verschillende vogels, waaronder de beschermde ijsvogel.

Ook is er met de bouw al gedacht aan de toekomst. In het pand is er ruimte om 30 procent meer volume te creëren, mocht dit nodig zijn. De Jong: “Voor de landelijke distributie van een deel van de verse producten onderzoeken we nu de mogelijkheden voor een gemechaniseerd NDC in Nieuwegein.”

Meer weten? In aankomende Levensmiddelenkrant een uitgebreide reportage met interview met Karel de Jong.

Bron: Levensmiddelenkrant