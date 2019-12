Zeventien Hema-winkels worden Jumbo

AMSTERDAM - Jumbo neemt zeventien Hema-winkels over in de grote steden. Tevens gaan zes stationszaken van Hema-producten uit het etenswarenaanbod van Jumbo leveren. Hema-artikelen komen op hun beurt in de bijna zevenhonderd filialen van Jumbo te liggen, bijvoorbeeld glazen, pannen, drinkbekers en theedoeken.

Dit bevestigt Hema na berichtgeving in het Het Financieele Dagblad en De Telegraaf. Beide bedrijven kondigden in november al aan dat ze zouden gaan samenwerken. Toen waren alle details evenwel nog niet uitgewerkt. De Hema-filialen die overgaan naar Jumbo worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkt. Het hele proces zal waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

Jumbo wil graag groeien in de grote steden. En in de stadscentra daarvan is het normaal lastig om locaties te vinden, vandaar dat dit een interessante deal is voor de super. Hema kan de opbrengst van de panden goed gebruiken bij het terugdringen van zijn omvangrijke schuld. Die drukt al erg lang op de resultaten van het bedrijf. Over financiële details doen partijen verder geen uitspraken. Hema verwacht dat er geen banen verloren gaan. Hema wil in de steden waar het winkels kwijtraakt ook snel weer nieuwe vestigingen openen.

Duidelijke klik

"Onze oer-Hollandse merken passen goed bij elkaar en er is een duidelijke klik tussen Hema en Jumbo", zegt Hema-topman Tjeerd Jegen. "De mogelijkheden van onze samenwerking zijn eindeloos, van combinatiewinkels tot het verkopen van Hema-artikelen via de winkels van Jumbo." Eerder dit jaar kondigde Hema nog pilotwinkels aan met Albert Heijn. Later besloot de keten toch niet met de grootgrutter uit Zaandam verder te gaan.

Hema en Jumbo hebben ook afgesproken dat Hema vier jaar cosponsor wordt van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma. Hema wil hiermee onder meer zijn merknaam internationaal verder uitdragen. De presentatie van de wielerploeg voor 2020 vindt deze week plaats in Hema's hoofdkantoor in Amsterdam.

Bron: ANP