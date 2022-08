Gorillas gaat in Denemarken onder licentie verder

KOPENHAGEN – Flitsbezorger Gorillas gaat in Denemarken samenwerken met de Deense ondernemer Rasmus Sindberg. Zijn investeringsmaatschappij Spin&Co neemt de meeste aandelen van de Deense tak van Gorillas over. Door een licentie-overeenkomst kan de nieuwe eigenaar blijven werken onder de naam Gorillas.

Dit is de eerste keer dat er op deze manier met een lokale partner wordt samengewerkt. Volgens Sindberg hebben de mensen van Gorillas een opmerkelijke prestatie geleverd door in één jaar een enorme groei te realiseren. “Het is nu tijd om te verfijnen en te groeien met maximale efficiëntie. We gaan deskundigheid en ondernemende vuurkracht inbrengen om de originele visie van Gorillas te versterken”, zegt Sindberg.

Partnerschap

Gorillas richt zich steeds meer op de vijf belangrijkste markten, waaronder Nederland. Daar haalt het 90 procent van haar inkomsten vandaan. In plaats van te vertrekken uit Denemarken is er gekozen voor een samenwerking. “Na vele weken van evaluatie van meerdere strategische opties voor het merk Gorillas in Denemarken, zijn we verheugd een partnerschap aan te gaan met echte lokale ondernemers om het potentieel van Gorillas te ontketenen. Samen beginnen we aan een nieuw hoofdstuk van de Gorillas-reis in deze regio”, concludeert Gorillas cfo Elmar Broscheit.

