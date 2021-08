HelloFresh blijft groeien ondanks coronaversoepelingen

BERLIJN – HelloFresh zag zijn omzet in het tweede kwartaal van dit jaar groeien naar 1,56 miljard euro, dat is een stijging van 66,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal orders lag, ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, ver boven het niveau van vóór de pandemie en groeide met 71,2 procent.

Het aantal bestellingen komt daarmee uit op 30,98 miljoen. Verder meldt het bedrijf zijn groeitraject voor te zetten door in het tweede kwartaal van 2021 7,7 miljoen klanten te bereiken. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 4,2 miljoen.

Food solutions

“Het tweede kwartaal van 2021 was heel geslaagd voor HelloFresh. We hebben in beide segmenten (het Amerikaanse en internationale segment) een belangrijke groei geboekt. Dit ondanks de vergelijking met vorig jaar, aangezien het tweede kwartaal van 2020 waarschijnlijk de piek van de lockdownperiode was", zegt Dominik Richter, medeoprichter en ceo van HelloFresh. Hij legt de groei nader uit. “In het tweede kwartaal van 2021 hebben we opnieuw een sterke vooruitgang geboekt in de verhoging van onze productiecapaciteit en infrastructuur wereldwijd, terwijl we met Noorwegen een nieuwe markt hebben betreden, Green Chef als extra merk hebben geïntroduceerd op de Britse markt en ons aanbod in de VS hebben uitgebreid met de lancering van de HelloFresh Markt vol premium producten. We leggen de basis om ons omzetdoel voor de middellange termijn van 10 miljard euro te behalen en de toonaangevende wereldwijde speler van ‘food solutions’ te worden."

Bron: Levensmiddelenkrant