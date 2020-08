Just Eat Takeaway lijdt flink verlies ondanks omzetstijging

AMSTERDAM – Just Eat Takeaway zag zijn omzet flink stijgen dit eerste half jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Tegelijk draaide het bedrijf een verlies van 158 miljoen euro door bijzonder hoge advieskosten.

In juni maakte Just Eat Takeaway, in Nederland beter bekend als Thuisbezorgd.nl, bekend dat zij het bedrijf Grubhub zullen overnemen voor een bedrag van 7,3 miljard dollar. Het overnemen van Grubhub, ook een online maaltijdbezorger, zorgt ervoor dat Just Eat Takeaway de grootste online maaltijdbezorger buiten China wordt. De advieskosten van de eerdere overname van Just Eat en de aanstaande overname van Grubhub levert een totaal van 142 miljoen euro aan advieskosten op.

Voornamelijk door deze hoge advieskosten staat Just Eat Takeaway het eerste half jaar op een verlies van 158 miljoen euro. Ceo Jitse Groen kijkt echter naar de lange termijn: “We zijn met een aggressief investeringsprogramma begonnen, omdat we erin geloven dat dit onze marktpositie verder zal versterken.”

Omzetstijging

In het eerste halfjaar van 2020 steeg de omzet van Just Eat Takeaway met 44 procent ten opzichte van een jaar geleden tot meer dan 1 miljard euro. De wereldwijde lockdownmaatregelen als gevolg van de coronapandemie leggen Just Eat Takeaway geen windeieren en de verwachting is dat dit zal aanhouden het tweede halfjaar. Jitse Groen: “We zijn ervan overtuigd dat onze groei sterk zal blijven de rest van het jaar.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops