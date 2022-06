Mogelijk vertrek van Zapp uit Nederland

AMSTERDAM – De opstelling van de gemeente Amsterdam, die eerder aangaf een verbod te gaan hanteren op dark stores in woonwijken, lijkt nu zijn eerste slachtoffer te maken. Flitsbezorger Zapp overweegt zich terug te trekken uit Nederland en geeft de gedwongen sluiting van twee dark stores in de hoofdstad en de aanhoudende onzekerheid over regelgeving als redenen daarvoor, aldus Het Parool. Zapp zou dit vandaag hebben bekendgemaakt in een mail aan alle medewerkers. Een definitieve beslissing over het vertrekt wordt waarschijnlijk volgende maand genomen.