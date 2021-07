Flitsbezorger Zapp van start in Amsterdam

AMSTERDAM – Zapp is de nieuwe flitsbezorger die van start is gegaan in Nederland. Ze bezorgen zeven dagen per week, 24 uur per dag boodschappen binnen twintig minuten.

De Britse flitsbezorger lancering in Nederland is de kick-off van de internationale uitbreiding van Zapp, het bedrijf zal binnenkort in meerdere Europese steden verschijnen. De 'Zappstores' van het bedrijf hebben een breed assortiment op voorraad, waaronder lokale producten zoals Vlaamsch Broodhuys, De Pindakaaswinkel en Gebrouwen Door Vrouwen.

Investeerders

Ondernemer en BN’er Bas Smit is ook investeerder geworden. Smit: “Ik ben de grootste fan van Zapp nadat ik heb gezien hoe vrienden in Londen onder de indruk zijn geraakt van de service. Vanaf het begin wist ik dat we Zapp in Nederland nodig hadden en ik ben ontzettend blij dat ik dit mede mogelijk kan maken. Eindelijk kan ik mijn favoriete producten binnen enkele minuten bij mij thuis, op het werk of op de vergaderplek bezorgd krijgen, en dat wel 24 uur per dag. Voor mensen zoals ik, die een druk sociaal leven, werk en gezin hebben, levert Zapp echt iets op.” Naast Smit behoren ook Lightspeed uit Silicon Valley en Atomico uit Europa tot investeerders van het bedrijf.

Snelle bezorging

De bestellingen worden binnen twintig minuten bezorgd en er wordt geen minimum bedrag gehanteerd. Bezorgen wordt gedaan op elektrische fietsen binnen de ring van Amsterdam voor een bezorg fee van €1,80, wanneer een bestelling van boven de €30 wordt geplaatst, wordt de fee kwijtgescholden. Binnenkort wordt het bezorggebied uitgebreid naar Amsterdam-Noord en Buitenveldert. Naast het bezorgen op e-bikes wordt er ook rekening gehouden met duurzaam bezorgen door de boodschappen in recyclebare papieren tassen te leveren. Zapp is ook onlangs een partnerschap aangegaan met Planetly om zijn CO2-voetafdruk bij te houden, te verminderen en te investeren in verschillende CO2-compensatieprojecten.

Bron: Levensmiddelenkrant