Nederlandse Amazon opent met levensmiddelenaanbod

DEN HAAG – Webwinkel Amazon.nl is geopend. Consumenten kunnen er terecht voor veel non-foodartikelen, maar de site biedt ook levensmiddelen aan in grootverpakking. Amazon Prime-leden krijgen artikelen voor 2,99 euro per maand gratis thuisbezorgd.

Terwijl de reclamespotjes van concurrent Bol.com door de ether gaan, kondigt Amazon op 10 maart de opening van haar webshop aan. ‘Voor slechts 2,99 euro per maand kunnen Prime-klanten op Amazon.nl profiteren van gratis snelle bezorging van miljoenen producten, onbeperkt streamen van duizenden populaire films en tv-series via Prime Video, gratis games en in-game-content met Twitch Prime en onbeperkte opslag met Amazon Photo’, adverteert de Amerikaanse webshop. De spreekwoordelijke aanval lijkt begonnen.

Toch lieten experts onlangs aan Levensmiddelenkrant weten dat de levensmiddelenbranche voorlopig nog niet bang hoeft te zijn voor Amazon, omdat de prioriteiten van de webwinkel elders zouden liggen. Ondertussen werkt Bol.com hard aan een charmeoffensief. Naast een oproep om verkooppartner te worden verlaagde Bol de commissie eind januari met tientallen centen. Bovendien gaat Bol.com zich meer richten op kledingverkoop.

Grootverpakkingen

Zoals verwacht verkoopt Amazon op het moment vooral levensmiddelen in grootverpakkingen via partners. Zo worden traytjes Red Bull uitgelicht en kan de consument lang houdbare producten per categorie shoppen.

“Met Amazon.nl willen we geven waar onze Nederlandse klanten ons om vroegen: de mogelijkheid om in een Nederlandstalige Amazonwinkel te kopen, met toegang tot een lokaal en internationaal productaanbod van Amazon en betrouwbare verkopers, gekoppeld aan snelle bezorging”, zegt Alex Ootes, Vice President EU Expansion bij Amazon. “Het is onze missie Nederlandse klanten een uitgebreid productassortiment, lage prijzen en gemak te bieden en we zullen er alles aan doen om aan hun verwachtingen te voldoen.”

Beloftes

De lancering van het volwaardige Amazon.nl zal het voor Nederlandse bedrijven makkelijker maken om via Amazon te verkopen, hun producten in heel Europa aan te bieden en meer klanten te bereiken, zegt Amazon. Amazon belooft verkooppartners toegang tot makkelijke listing hulpmiddelen, veilig betalingsverkeer, promotionele ondersteuning en rapporten en analyses om de verkoop te verbeteren. Amazon zegt klanten miljoenen unieke producten te helpen vinden en verkooppartners, waaronder vele midden- en kleine bedrijven, meer dan 300 miljoen actieve klanten wereldwijd te helpen bereiken.

Bron: Levensmiddelenkrant