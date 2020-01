‘Amazon heeft nog geen baat bij strijd met supermarkt’

Deskundigen niet ongerust over webwinkel met 12 jaar ervaring in boodschappen bezorgen.

NIEUWVEEN - Amazon betreedt de Nederlandse markt en dat zorgt voor opschudding in de nonfood e-commercesector, die er een geduchte concurrent bij krijgt. De multinational roept ook verkopers van levensmiddelen op artikelen op het platform aan te bieden. Wat betekent dat voor de branche?

Amazon duikt voorlopig niet op de markt voor onlineboodschappen zoals Picnic en traditionele formules dat doen. Zoveel is duidelijk uit een eigen reactie van het van oorsprong Amerikaanse bedrijf. Veronika von Bredow, woordvoerder van Amazon Europa, laat weten dat Amazon niets concreets zegt over ‘de selectie aan producten die consumenten daadwerkelijk bij de webwinkel gaat vinden’. Ze verwijst door naar een lijst voor geïnteresseerde verkopers, waarop zo’n beetje iedere categorie retail te vinden is, van auto’s tot kleding.

Eenmaal door Amazon goedgekeurd zijn verkopers welkom om ook levensmiddelen aan te bieden op de Nederlandse site, zoals dranken, babyvoeding, diepvriesproducten en conserven. Hebben Nederlandse (online) supermarkten er een concurrent bij? “Dat zal zo’n vaart niet lopen”, zegt Dirk Mulder tegen Levensmiddelenkrant . Mulder is sectorbanker Trade & Retail bij ING en lid van de expertgroep B2B Food van Shopping Tommorrow. “De impact zal vooralsnog plaatsvinden in de non-foodretail. Food blijft lastig in e-commerce, ook voor een bedrijf als Amazon.” In andere landen is Amazon wel al de boodschappenmarkt opgegaan.

Online grootgrutter

De onlinedienst AmazonFresh bestaat sinds 2007 en is inmiddels actief in vijftien grootstedelijke gebieden in de Verenigde Staten en in Londen, Hamburg, München en Berlijn. Ook inwoners van Tokyo beschikken over AmazonFresh. In de VS is AmazonFresh de grootste online grootgrutter, met een aandeel van ongeveer een derde van de onlineboodschappenmarkt. Die markt groeit. Onderzoeksbureau Inmar Analytics zag onlangs dat traditionele supermarkten het moeilijker krijgen door online- en discountformules in de VS.

Toch gelooft ook retaildeskundige Cor Molenaar niet dat Amazon de strijd in die categorie wil gaan voeren in Nederland, in ieder geval nu nog niet. “Een goede webwinkel gaat terug naar de basis als hij zich wil onderscheiden”, zegt hij. “Food is er voor Amazon pas 12 jaar geleden bij gekomen. Ik denk dus niet dat levensmiddelen boven aan het lijstje staat.”

Kostenplaatje

“De Nederlandse markt is heel anders”, vult Mulder aan. “Er zijn al veel concurrerende partijen. Amazon kan non-food makkelijk doortrekken in distributie vanuit Duitsland, maar voor versproducten moet lokaal veel worden geïnvesteerd in distributiecentra, terwijl bestaande partijen de kanalen en de kunde al hebben.”

Mulder ziet nog een probleem met het kostenplaatje. “De marges zijn relatief klein in food. Picnic, Albert Heijn en Jumbo zijn zelf nog zoekende. Ik schat dat het wel tien jaar kan duren voor partijen in Nederland zelf de kosten en baten van e-commerce op niveau hebben gebracht. Het zou kunnen dat ze op een zeker moment zullen terugkomen van het gratis leveren van boodschappen, om een voorbeeld te noemen.”

In Duitsland blijkt hoe moeilijk het is voor Amazon om een goede marktpositie te vergaren. Het Duitse Supermarktblog.com schrijft dat AmazonFresh sinds de start in het voorjaar van 2017 nauwelijks verder is ontwikkeld in Duitsland. Het bereik van partnerwinkels is verminderd en de personalisatie van de customer journey laat te wensen over.

Samenwerking

AmazonFresh zoekt voor meer ruggensteun samenwerkingen op. Boodschappen in het VK komen deels van Morrisons en in de VS komen ze ook bij ‘alternatieve’ supermarkt Whole Foods Market vandaan. Amazon nam dit bedrijf in augustus 2017 over. In Duitsland ging een samenwerking met DHL mis. Vorig jaar maakte de bezorger bekend dat de cijfers te veel tegenvielen en stapte uit het partnerschap.

AmazonFresh heeft een bezorgmodel dat rechtstreeks naar de consument wordt doorberekend. Bezorging van boodschappen is alleen beschikbaar voor consumenten met een Amazon Prime-lidmaatschap van 119 dollar per jaar, plus een AmazonFresh lidmaatschap van 14,99 dollar per maand. Bestellingen onder de 35 dollar kosten 9,99 dollar extra. Primeleden krijgen ook gewone Amazonbestellingen zonder extra kosten in twee dagen thuisbezorgd en kunnen ingaan op exclusieve Primememberkortingen. Ze kunnen bovendien gebruikmaken van de video-, tv-, film-, podcast- en e-bookdiensten van Amazon. AmazonFresh-boodschappen worden in sommige stedelijke gebieden wel al binnen twee uur thuisbezorgd dankzij het ‘Prime Now’-programma en anders op dezelfde of de volgende dag.

Moet een Nederlandse onlinesupermarkt als Picnic zich dan toch zorgen gaan maken over de komst van deze grote partij, met jarenlange ervaring in e-commerce? “Nee, en zeker Picnic niet”, antwoordt Molenaar. Wel is het goed Amazon in de gaten te houden, vindt Mulder. “Amazon beschikt over veel kennis en cijfers en is een ster in het creëren van de customer journey. Daar kunnen anderen altijd van leren.”

Bron: Levensmiddelenkrant