2 miljard Fairtrade bananen verkocht in 25 jaar

UTRECHT – Het aantal gegeten Fairtrade bananen in Nederland zal dit jaar boven de twee miljard stuks komen. De eerste Fairtrade banaan werd in 1996 in Nederland verkocht. Sindsdien zijn bijna 350 miljoen kilo bananen in de boodschappenmand van de Nederlander beland. Met de verkoop van de eerlijke bananen is € 24 miljoen opgehaald aan Fairtrade premie voor boeren en werknemers op bananenplantages.