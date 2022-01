79 partners steunen Week zonder Vlees & Zuivel

AMSTERDAM – Dit jaar heeft de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel – die plaatsvindt van 7 t/m 13 maart – een recordaantal van 79 partners aan zich weten te binden. Dit zijn bedrijven uit allerlei delen van de voedselindustrie, waaronder die in de plantaardige vlees-, vis- en zuivelindustrie, maar ook verschillende supermarktformules. Tijdens de vorige editie hadden zich nog 61 partners aangesloten.

Initiatiefnemer van de campagne Isabel Boerdam is blij te zien dat veel partners elk jaar opnieuw van de partij zijn. “Dit jaar hebben we dankzij de toevoeging ‘& Zuivel’ ook veel steun vanuit bedrijven met plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. Dankzij de grote en gevarieerde verzameling aan partners kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Onze partners maken het met hun vegetarische en plantaardige producten heel makkelijk om wat vaker geen vlees en zuivel te eten!”

Dit zijn de partners

van de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel 2022, op alfabetische volgorde: Abbot Kinney's, Albert Heijn, ALDI, Alpro, Becel, beleaf, Beyond Meat, Biovecci, Blue Band, Bonduelle, Boursin Plant Based, Chicken Tonight, Conimex, Coop, Crackd, De Vegetarische Slager, deli by Shell, Dr. Oetker, EAT ME, Fermentino, Garden Gourmet, Goeie Grutten, Gold&Green, Good Catch, Gorillas, Gouda’s Glorie, HAK, Hellmann's, HelloFresh, HEMA, Honig, Huls, IKEA, Julia's, Jumbo, Karma Kebab, Kiosk, Kips, Knorr, Koninklijke Vezet, Lazy Vegan, Lidl, LikeMeat, Looye Kwekers, Maza, Meatless Farm, Mora, New York Pizza, Nurishh, Oumph!, Patak's, PLNT, PLUS, Provincie Gelderland, Quorn, Rebl Chef, Redefine Meat, RESTOPIA® Professional, Rootzz of Nature, Santa Maria, Seasogood, Simply V, SPAR, Stegeman, TastyBasics, Tefal, The Dutch Weed Burger, TotalEnergies, Unox, Vegan Flex by Fittergy, Vegan Masters, Verdino, Verstegen Spices & Sauces, Violife, Vivera, WildWestLand, World Animal Protection, WUNDA en YB by Yoghurt Barn.

